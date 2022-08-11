ABD'de alev hortumu

ABD'nin California eyaletinde aşırı sıcaklıkların neden olduğu orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. California eyaletine bağlı Los Angeles County'de çıkan "Sam" yangınında sıcak, kuru hava ve rüzgarın etkisiyle alev hortumu oluştu. O anlar havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA

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