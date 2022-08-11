ABD'de alev hortumu - Son Dakika
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ABD'de alev hortumu

11.08.2022 14:18

ABD'nin California eyaletinde "alev hortumu" oluştu.

ABD'nin California eyaletinde "alev hortumu" oluştu.

ABD'nin California eyaletinde aşırı sıcaklıkların neden olduğu orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. California eyaletine bağlı Los Angeles County'de çıkan "Sam" yangınında sıcak, kuru hava ve rüzgarın etkisiyle alev hortumu oluştu. O anlar havadan görüntülendi.

Los Angeles County İtfaiyesi, bölgedeki yangında şu ana kadar 150 dönüm alanın küle döndüğünü belirtti. 200 itfaiye eriyle alevlere müdahale edilirken, yangının yüzde 60'ı kontrol altına alındı.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Los Angeles, California, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de alev hortumu - Son Dakika

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