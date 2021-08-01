ABD'nin en büyük yıldızı Kevin Durant, Voleybol Takımı'ndan Zehra Güneş'i yakın markaja aldı

NBA'in LeBron, Giannis ve Harden'la birlikte şu andaki en büyük yıldızı olan Kevin Durant, ABD Basketbol Takımı ile Tokyo'da bulunuyor.

Kadın Voleybol Takımı'nın maçlarını izleyen Durant, Zehra Güneş'i İnstagram'dan takip etmeye başladı. Sporarena'nın haberine göre Zehra da Durant'ı geri dönüş yaptı.

DİKKAT ÇEKTİ

Zehra, takımın en genç ve skorer isimlerinden biri olmasıyla dikkatleri üzerine çekti.

1999 doğumlu Zehra, voleybolculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiriyor.