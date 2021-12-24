ABD'nin Teksas eyaletinde George Floyd'u af tavsiyesi geri çekildi - Son Dakika

ABD'nin Teksas eyaletinde, polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd'un 2004'te işlediği bir suçunun affedilmesi için kurul tavsiyesinin geri çekildiği bildirildi.
Teksas Af ve Şartlı Tahliyeler Kurulundan yapılan açıklamada, Floyd'un 2004'te uyuşturucu nedeniyle Houston'da tutuklanması hakkında oy birliğiyle Vali Greg Abbott'a sunulan af tavsiyesinin "usul hataları bulunduğu" gerekçesiyle geri çekildiği belirtildi.
Beklenmedik karar, Cumhuriyetçi Vali Abbott'un genellikle af kararlarını açıkladığı Noel'den 2 gün önce duyuruldu.
Af başvurusunu yapan avukat Allison Mathis, geri çekme kararını öfkeyle karşılarken, Vali Abbott'u Mart 2022'deki seçimler öncesinde siyaset yapmakla suçladı.
Kurul, ekimde George Floyd'un 2010'dan bu yana ölümünden sonra affedilen ikinci kişi olmasını oy birliğiyle valiye tavsiye etmişti.
Kaynak: AA
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