Son Dakika Haberleri: Abd: Trump'a Ulusal Acil Durum ve Duvar Protestosu

Abd: Trump'a Ulusal Acil Durum ve Duvar Protestosu

41 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkenin Meksika sınırında yaşanan "şiddet olaylarını" gerekçe göstererek "ulusal acil durum" ilan etmesi, başkent Washington DC ve New York'ta protesto edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkenin Meksika sınırında yaşanan "şiddet olaylarını" gerekçe göstererek "ulusal acil durum" ilan etmesi, başkent Washington DC ve New York'ta protesto edildi…

İLGILI HABERLER : https://tr.euronews.com/2019/02/19/ab...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:06 Kaynak: Youtube

New York, Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Apple Ses Uygulamaları Tasarımı Yapan Pullstring'i Satın Alacak Cüneyt Özdemir'in Anlattığı Hikaye Yürekleri Dağladı

ABD'li Komutan, Türkiye Tarafından Aranan PKK'lı Terörist ile Görüştü Çocuklar Duymasın'ın Emine'si, Gerçek Hayattaki Haliyle Ağızları Açık Bıraktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 08:47:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Abd: Trump'a Ulusal Acil Durum ve Duvar Protestosu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]