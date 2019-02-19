Abd: Trump'a Ulusal Acil Durum ve Duvar Protestosu
41 dakika önce
ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkenin Meksika sınırında yaşanan "şiddet olaylarını" gerekçe göstererek "ulusal acil durum" ilan etmesi, başkent Washington DC ve New York'ta protesto edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:06 Kaynak: Youtube
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