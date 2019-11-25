Abdallah Chatila - Lübnanlı iş adamı Hitler'in şapkasını ve daktilosunu 'kötü niyetliler...

Lübnanlı iş adamı Abdallah Chatila, geçen hafta Almanya'daki tartışmalı bir müzayedede satın aldığı Nazi dönemine ait 10 parça eşyayı bir İsrail fonuna bağışladı.

İsviçre'de yaşayan Chatila'nın 600 bin Euro ödeyerek aldığı parçalar arasında eski Nazi lideri Adolf Hitler'in şapkası da var.

Chatila, Münih'teki Hermann Historica Müzayede Evi'nde düzenlenen açık artırmadaki parçaları, "Neo-Nazi propagandasında kullanılmalarını engellemek için aldığını" söyledi.

Müzayede Yahudi gruplar tarafından sert bir şekilde eleştirilmişti.

İsviçre'nin en zengin 300 kişisinden biri olan Chatila, Cenevre'de emlakçılık ve pırlanta ticareti yapıyor.

Chatila'nın parçaları bağışladığı Keren Hayesod adlı fon, internet sitesinde kendisini "İsrail devleti ve toplumunun öncelikleri için çalışan" bir yardım kuruluşu olarak tanımlıyor.

'Yanlış kişilerin eline geçmesini istemedim'

Chatila, İsviçre'de yayımlanan Le Matin Dimanche gazetesine "Aşırı sağ popülizmi ve Yahudi düşmanlığı tüm Avrupa'da ve dünyada yayılıyor. Bu nesnelerin yanlış ellere geçmesini ve kötü niyetli kişiler tarafından kullanılmasını istemedim" dedi.

Abdallah Chatila'nın satın aldığı parçalar arasında Hitler'in şapkasının yanı sıra puro kutusu, daktilosu ve eski Nazi liderinin Mein Kampf (Kavgam) adlı otobiyografisinin gümüş kapaklı bir baskısı da var.

Chatila'ya ödül verilecek

Chatila'nın bağış kararı aralarında Avrupa Yahudi Birliği'nin (EJA) da bulunduğu birçok Yahudi kuruluşu tarafından övgüyle karşılandı.

EJA'nın başkanı haham Menachem Margolin, "Sinik bir dünyada böylesine bir jest, böylesine soylu bir nezaket, cömertlik ve dayanışma karşısında çok şaşırdık" dedi.

Margolin, Chatila'nın Ocak ayında 100 Avrupa Parlamentosu üyesiyle birlikte Naziler'in en büyük toplama kampı olan Auschwitz'i ziyaret edeceğini ve burada ödül alacağını söyledi.