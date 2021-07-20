Acemi kasaplar hastanelere akın etti - Son Dakika

Acemi kasaplar hastanelere akın etti

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde Kurban Bayramı nedeniyle ilk gün acemilikle kendilerini yaralayan vatandaşlar hastanelere akın etti.

Ünye'de Kurban Bayramı nedeniyle kesim sırasında çeşitli yerlerinden yaralanan onlarca vatandaş Ünye Devlet Hastanesi'ne gelerek tedavi altına alındı. Özellikle el, bilek, kol ve bacak kısımlarından yaralandığı görülen çoğu vatandaş tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

"Komşusuna yardım ederken parmaklarını kesti"

Komşusunun kurbanlığına yardım ettiği sırada parmaklarını yaralayan Osman Şimşek,"Ben komşumuza yardım etmek istedim. Tabi oradaki olaya katılmasaydım böyle olmazdı. Başımıza gelecek varmış. Olanla ölene çare yokmuş derler. Elinde kötü bir durum yok" dedi.

Kurbanlıkların kesilmesiyle beraber hastaneye gelenlerin sayısının yaklaşık 70 olduğu açıklanırken, durumlarının ise iyi olduğu bildirildi.