adalar'da atları satın alma işlemi başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel adalar'da atları satın alma işlemi başladı - Son Dakika

adalar'da atları satın alma işlemi başladı

6 saat önce

İBB, bu hafta itibarıyla at ve faytonları satın almaya başladı.

İBB, bu hafta itibarıyla at ve faytonları satın almaya başladı.

Ruam hastalığı tespit edilmeyen atlar belirli aralıklarla görevli seyisler tarafından dışarı çıkarılıyor. Dışarı çıkarılan atlara spor yaptırılıyor.

Haber-Kamera: Semih ÇALIŞKAN - Harun UYANIK - İSTANBUL, (DHA) -ADALAR'da faytonların yasaklanması sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) at ve faytonları satın almaya başladı.

Adalar'da ruam hastalığı sebebiyle çok sayıda atın itlaf edilmesi ve faytonların durdurulması kararı sonrası, İBB'nin tescilli fayton plakalarını ve atları satın alması kararlaştırılmıştı. İBB, bu hafta itibarıyla atları ve faytonları satın almaya başladı. At ve fayton sahipleri belgeleri İBB tarafından oluşturulan heyete teslim ediyor. Satın alma işlemi getirilen belgeler karşılığında yapılıyor. İBB, tescilli faytonlara plaka başına 300 bin TL, her at içinse 4 bin TL ödeyecek. Fayton plakaları ve atlar için yaklaşık 90 milyon TL ödenecek.

DÖRT ÇADIR KURULDU

Satın alınan atlar önce Büyükada'daki karantina ahırı bölgesine kurulan dört çadıra alınacak. Çadırlarda toplanan atlar ardından adadan tahliye edilecek. Atların karada götürülecekleri alanlara ilişkin çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Büyükada'daki İSPARK ahırında ise karantina süreci devam ediyor. Ruam hastalığı tespit edilmeyen atlar belirli aralıklarla görevli seyisler tarafından dışarı çıkarılıyor. Dışarı çıkarılan atlara spor yaptırılıyor.

BAŞIBOŞ DOLAŞAN ÜÇ AT ÇADIRA GETİRİLDİ

Adalar'da faytonların durdurulması kararı sonrası ormanlık alanda başıboş atlar olduğu görülmüştü. Birkaç gün önce Büyükada'da başıboş şekilde bulunan üç at, ekipler tarafından kurulan çadıra getirildi.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR GETİRİLECEK

Adalar'da ulaşım hizmeti UKOME tarafından belirlenecek sayıdaki elektrikli araçlarla yapılacak. Adalara getirilecek elektrikli araçlarla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

adalar'da atları satın alma işlemi başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adalar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:57 Kaynak: DHA
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