Adana'da 2 katlı ahşap ev yangında kül oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Adana'da 2 katlı ahşap ev yangında kül oldu - Son Dakika

Adana'da 2 katlı ahşap ev yangında kül oldu

1 saat önce

Adana'da 2 katlı ahşap evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılırken 100 güvercin telef oldu.

Adana'da 2 katlı ahşap ev yangında kül oldu, System.String[]

Adana'da 2 katlı ahşap evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılırken 100 güvercin telef oldu.


Yangın, Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi 67011 sokakta bulunan 2 katlı ahşap evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 2 katlı ahşap evde tek başına yaşayan Ali Rıza Özdemir yangın çıkması üzerine kendini son andan dışarı attı. Mahalle sakinleri ise durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri dumandan etkilenen Özdemir'i hastaneye kaldırdı. Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Özdemir'in tedavisi devam ediyor.


Kısa sürede büyüyen yangın 2 katlı ahşap evi tamamen küle çevirdi. Bölgeye 2 tane arazöz su takviyesine geldi. Yaklaşık 2 saat süren yangın güçlükle söndürülebildi. Ev tamamen yanarak kullanılamaz geldi. Özdemir'in beslediği 100 güvercin ise yangında telef oldu.


İtfaiye erleri yangının çıkış nedenini araştırıyor. - ADANA

Ziyapaşa Mahallesi, Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:49 Kaynak: İHA
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