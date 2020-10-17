Adana'da 2 kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı - Son Dakika

Adana'da 2 kişi uğradıkları silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde Hüseyin E. ile Feyyaz D'ye, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen 2 kişi tarafından tabancayla ateş edildi.
Yaralanan Hüseyin E. ile Feyyaz D, çevredekiler tarafından kaldırıldıkları özel hastaneden Adana Şehir Hastanesine sevk edildi.
Polis ekiplerince kimlikleri belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
- Kaynak: AA
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