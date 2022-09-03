Eski eşinin öldürdüğü Şermin'in 2 kızına anneanneleri sahip çıktı - Son Dakika
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Eski eşinin öldürdüğü Şermin'in 2 kızına anneanneleri sahip çıktı

03.09.2022 11:26
Eski eşinin öldürdüğü Şermin'in 2 kızına anneanneleri sahip çıktı

ADANA'da 2 yıl önce boşandığı ancak birlikte yaşadığı Erhan Poyraz (35) tarafından, arkadaşlarıyla dışarı çıkmak isteyince başı taşla ezilerek öldürülen Şermin Sarı'nın (33) 2 kızına anneanneleri Durdu Sarı (57) sahip çıktı.

ADANA'da 2 yıl önce boşandığı ancak birlikte yaşadığı Erhan Poyraz (35) tarafından, arkadaşlarıyla dışarı çıkmak isteyince başı taşla ezilerek öldürülen Şermin Sarı'nın (33) 2 kızına anneanneleri Durdu Sarı (57) sahip çıktı.

Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil evde oturan 2 çocuk annesi Şermin Sarı, sürekli tartıştıkları gerekçesiyle Erhan Poyraz'dan 2 yıl önce boşandı. Bir süre sonra yeniden bir araya gelen çift, birlikte yaşamaya başladı. Ancak çift arasında tartışmalar sürdü. 1 Eylül gecesi arkadaşlarıyla dışarı çıkmak için hazırlanan Şermin Sarı ile Poyraz arasında bu nedenle önce tartışma, ardından kavga çıktı. Şermin Sarı, kendisini döven Poyraz'ın elinden kurtulup, evden çıktı. Erhan Poyraz, bahçede yakaladığı Şermin Sarı'nın başına taşla defalarca vurarak öldürüp kaçtı. Sarı'nın cenazesi, Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'SEN KARIŞAMAZSIN' DEYİNCE ÖFKELENMİŞBir süre sonra polise teslim olan, emniyetteki ifadesinde eşinin sürekli dışarı çıktığını öne sürüp, "Olay günü 'Neden dışarı çıkıyorsun?' diye sordum. Bana, 'Sen karışamazsın, istediğim zaman çıkarım' deyince öfkelendim" diyen Erhan Poyraz, tutuklandı.Şermin Sarı'nın, geçen ay eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı çıkardığı, bu kararın da 5 gün önce sona erdiği belirlendi.'HAK ETTİĞİ CEZAYI ALSIN'Şermin Sarı'nın babası Cumali Sarı (61), kızının damadıyla zaman zaman tartışmalar yaşadıklarını ancak çocukları olduğu için barıştıklarını söyledi. Sarı, "Daha önce bir münakaşa ettiler. Nikahlıydı, ortalık yatışır diye şey yapmadık. Uzaklaştırma kararı vardı, çocukları bazen veriyorduk 2 gün onlarla kalıyordu. Hak ettiği cezayı alsın" dedi.'SERBEST BIRAKILMASIN'

Cinayetten sonra Şermin Sarı'nın kızları Ada (8) ve Gülistan Ece Poyraz'ın (10) bakımını üstlenen annesi Durdu Sarı ise yüreğinin yandığını belirterek, "Çocuklarıyla ilgilenmiyordu. Sürekli kavga ediyorlardı. Her zaman tehdit ediyordu. 'Çocuklarının babasıdır' kızım diyordum. Çocuklarının hatırına hep alttan alıyordu. 'Anne sen çok iyi niyetlisin' diyordu. Onun serbest bırakılmasını istemiyorum, kesinlikle" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Kazım Karabekir, Eylül, Çocuk, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski eşinin öldürdüğü Şermin'in 2 kızına anneanneleri sahip çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski eşinin öldürdüğü Şermin'in 2 kızına anneanneleri sahip çıktı - Son Dakika
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