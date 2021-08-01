Adana'da çıktıkları ahır çatısının bir bölümünün çökmesi sonucu iki kadın yaralandı - Son Dakika

Adana'nın Aladağ ilçesinde çıktıkları ahır çatısının bir bölümünün çökmesi sonucu iki kadın yaralandı.

Topallı Mahallesi'nde yaşayan Ümmü Gülsüm G. ve Ümmü Gülsüm P, soğan sermek için ahırın çatısına çıktı.

Kadınlar, soğanları kurutmak amacıyla sermeye çalıştıkları sırada çatının bir bölümü çöktü.

Ahırın içine düşerek yaralanan kadınlar, 112 Acil Servis ekiplerince İmamoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olduğu öğrenilen Ümmü Gülsüm P, ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopterle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.