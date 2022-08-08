Adana'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Adana'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

08.08.2022 21:27
Adana'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Adana'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) yerleşkesi içinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Adana'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) yerleşkesi içinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Balcalı Mahallesi'nde bulunan Çukurova Üniversitesi yerleşkesinde 3 noktada otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler yangını kısa süre içerisinde kontrol altına alarak söndürdü.

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Kaynak: AA

Çukurova Üniversitesi, Sarıçam, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Adana'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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