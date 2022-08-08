Adana'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Adana'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) yerleşkesi içinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Balcalı Mahallesi'nde bulunan Çukurova Üniversitesi yerleşkesinde 3 noktada otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekipler yangını kısa süre içerisinde kontrol altına alarak söndürdü.
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