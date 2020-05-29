Adana'da cuma namazı, salgın sonrası belirlenen alanlarda ilk kez kılındı - Son Dakika

Çukurova ilçesinde ise vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyup, maske takarak cuma namazlarını Çoban Dede Kuş Cenneti'ndeki piknik alanında kıldı.

Namaz öncesi sağlık görevlileri tarafından belirlenen alanlara gelen vatandaşların ateşi ölçüldü.

Tufanbeyli ilçesinde de vatandaşlar cuma namazını ilçede bulunan güreş alanı ve camilerin avlusunda kıldı.

Pozantı ilçesinde vatandaşlar mesafe ve maske kuralına uyarak ilçe stadında saf tuttu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından Adana 'nın Pozantı , Tufanbeyli ve Çukurova ilçelerinde cuma namazı belirlenen yerlerde kılındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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