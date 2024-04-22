Tarım işçilerini taşıyan servis uçuruma düşüp yandı: 3 ölü, 18 yaralı
ADANA - Adana'nın Karaisalı ilçesinde tarım işçisi taşıyan minibüsün uçurumdan düşüp yanması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.
Kaza, sabaha karşı ilçeye bağlı Gildirli Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, tarım işçisi taşıyan seyir halindeki 34 FF 6095 plakalı minibüs henüz nedeni belli olmayan şekilde sürücüsünün kontrolünden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Araç, alev alarak yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 18 kişinin yaralandığı tespit edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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