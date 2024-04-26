Adana'da bir kadın, kapısı açık seyreden otobüsten düştü - Son Dakika
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Adana'da bir kadın, kapısı açık seyreden otobüsten düştü

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Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, kapısı açık seyreden otobüsten düşen kadın ağır yaralandı. Kadının yola düşme anı araç içi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

26.04.2024 00:30  Güncelleme: 01:06
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Adana'da kapısı açık seyreden otobüsten düşen kadın ağır yaralanırken o anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

OTOBÜSTEN İNMEK İSTERKEN AÇIK KAPIDAN YOLA DÜŞTÜ

Merkez Sarıçam ilçesinde, Balcalı Mahallesi Güney Kampüs Yolu'nda, Vedat K. idaresinde kapısı açık ilerleyen yolcu otobüsünden inmek isteyen Hatice S. dengesini kaybederek düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Adana'da bir kadın, kapısı açık seyreden otobüsten düştü

KADININ DURUMU AĞIR

Yaralanan Hatice S, sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Adana'da bir kadın, kapısı açık seyreden otobüsten düştü

SEYİR HALİNDEYKEN BİR DE SİGARA İÇTİ

Kadının yola düşme anı araç içi güvenlik kamerasınca kaydedildi. Seyir halindeyken şoförün sigara içmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Adana\'da bir kadın, kapısı açık seyreden otobüsten düştü
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da bir kadın, kapısı açık seyreden otobüsten düştü - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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