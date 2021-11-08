Adana'da hasta yakınlarına organ bağışı anlatıldı - Son Dakika

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi tarafından düzenlenen etkinlikte, hasta yakınlarına organ bağışının önemi hakkında bilgiler verildi.

Hipokrat Konferans Salonu'nda gerçekleşen organ bağışı bilgilendirme toplantısında katılımcılar, Prof. Dr. Erkan Demir tarafından organ bağışının önemi konusunda bilgilendirildi.

Böbrek bağışının Türkiye'de yüzde 25 düzeylerinde kaldığını belirten Demir, Avrupa'da bu rakamın yüzde 75 olduğuna söyledi.

Günümüzde organ nakli ile ilgili çok önemli çalışmalar yapıldığını belirten Demir, "Tüm çalışmalara rağmen yine de oranlar düşük. Türkiye'de canlıdan canlıya organ nakli fazla, kadavradan canlıya nakli az. Bu durumun tam tersi olması gerekiyor. Hastane olarak şu ana kadar nakillerdeki başarı oranları yüzde 95. Salgın döneminde organ bağışlarının sıkıntıya uğramasının olumsuzluğunu da yaşadık." ifadelerini kullandı.