İki katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

İki katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu

27.11.2020 06:59

Adana'da, iki katlı evin ikinci katında çıkan yangın sonucu hasar meydana geldi.

Adana'da, iki katlı evin ikinci katında çıkan yangın sonucu hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde, iki katlı evde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, ikinci kattaki evin oturma odasında çıkan yangına müdahale etti.

Ekiplerin, diğer odalara sıçramadan söndürdüğü yangın sonucu evde hasar meydana geldi.

Ekipler, yaptıkları çalışmada yangının elektrikli battaniyenin çekyatı tutuşturması sonucu çıktığını tespit etti.

İki katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu
İki katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu
İki katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu
İki katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu

İtfaiye, Seyhan, Yangın, Adana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İki katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika


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