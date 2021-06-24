Adana'da İl Sağlık Müdürü Nacar ve TÜRES Şube Başkanı Serttaş açılışa katıldı - Son Dakika

Adana'da, İl Sağlık Müdürü Halil Nacar ve Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Adana Şubesi Başkanı Biral Serttaş restoran açılışı gerçekleştirdi.

Merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki restoranın açılış töreninde konuşan Nacar, sağlık çalışanları için gösterilen pozitif ayrımcılık dolayısıyla işletmecilere teşekkür ederek, hayırlı olmasını diledi.

İşletmeci Cemal Davşan, salgınla mücadelede sağlık çalışanlarının büyük özveri gösterdiğini ve çok yorulduklarını belirterek, "Güzel günler bizleri bekliyor." dedi.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Adana Şubesi Başkanı Biral Serttaş da yoğun salgın döneminin geride kaldığını kaydederek, "Bu dönemde sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere tüm idari görevlilerimiz Adana'da çok özel sonuçlar çıkardılar. Bu da zaten tablolara yansıdı. Bundan sonraki süreçte inşallah daha sağlıklı ve güzel günler göreceğiz. Derneğimize üye bu işletmemiz de açılışında kentte görevli tüm sağlık çalışanlarına ikramda bulunma kararı aldı."