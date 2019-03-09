Son Dakika Haberleri: Adana'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu

Adana'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu

1 saat önce

Adana'da, sökülen koltukların yerine tanklar yerleştirilen bir minibüste, 2 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Adana'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu, System.String[]
Adana'da, sökülen koltukların yerine tanklar yerleştirilen bir minibüste, 2 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana-Tarsus- Gaziantep otoyolundaki bir mola tesisinde yaptığı uygulamada, şüpheli bulunan 80 EE 298 plakalı minibüsü durdurdu.

Aracın sökülen koltukların yerine yerleştirilen iki tankta, iki ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Gözaltına alınan ismi öğrenilemeyen sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 09:31 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Tarsus, Adana, Güncel
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