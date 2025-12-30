Kargoya bırakılan kaçak sigara paketini polise teslim eden şube müdürü öldürüldü - Son Dakika
30.12.2025 19:53
Adana'da bir kargo şubesine bırakılan kaçak sigara dolu paketi fark eden ve polise teslim eden 31 yaşındaki kargo şube müdürü, paketi getiren şahıslar tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti.

FARK EDER ETMEZ POLİSİ ARADI

Olay, saat 15.00 sıralarında Çukurova ilçesinde bir kargo şubesinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği öğrenilemeyen bir kişi, içerisinde kaçak sigara olan paketi kargo şubesine bırakıp bölgeden ayrıldı. Şube müdürü K.Ç., durumu fark etmesi üzerine polise bildirdi. Bölgeye gelen polis kargonun içerisindeki kaçak sigaralara el koydu.

ARKADAŞLARIYLA ŞUBEYİ BASIP ÖLDÜRDÜ

Kargoyu teslim eden şahıs durumu öğrenmesi üzerine kargo şubesine arkadaşlarıyla birlikte geldi. 31 yaşındaki K.Ç. ile tartışan kişiler, tabanca ile ateş açarak kaçtı. Kasığından vurulan K.Ç. kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan K.Ç., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

POLİS HER YERDE ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

K.Ç.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Cinayet, 3-sayfa, Adana, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • safetyk45 safetyk45:
    türkiyenin en gereksiz şehri adananın çakalı meşhurdur yeterki fırsat verılsın o yuzden ıdam sorgusuz sualsiz 76 1 Yanıtla
    mossi mossi :
    sen hangi gerekli şehirden yazıon 0 0
  • CİHAN ÖZSOY CİHAN ÖZSOY:
    kimliği belirlenemeyen şahıs nasıl oluyor. kargo görevlileri gönderi bilgisi alıyor. ararsın geri verirsin polise neden veriyorsun adamın sivilini kirletiyorsun kusura bakma ama hak etmişsin 6 43 Yanıtla
  • 61trabzon 61trabzon:
    olan ölene olur bi af çıkar o soysuzlar dışarı çıkarılır hani idam gelecekti 2 1 Yanıtla
  • Hakki Devran Hakki Devran:
    Ülkede huzur kalmadı. 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kargoya bırakılan kaçak sigara paketini polise teslim eden şube müdürü öldürüldü
