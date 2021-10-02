Adana'da köpeğe çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü, kazada yaralandı - Son Dakika

Adana'da sokak köpeğine çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü kaldırıma çarparak yaralandı.
Süleyman Sarı 01 ABU 636 plakalı motosikletiyle Sarıçam ilçesi Mithat Özsan bulvarında seyir halindeyken önüne sokak köpeği çıktı.
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan Sarı, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarpması sonucu yaralandı.
Sarı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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