Son Dakika Haberleri: Adana'da Nehirde Erkek Cesedi Bulundu

Adana'da Nehirde Erkek Cesedi Bulundu

1 saat önce

Adana'da Çakıt Nehri'nde bir erkek cesedi bulundu.

Adana'da Nehirde Erkek Cesedi Bulundu, System.String[]
Adana'da Çakıt Nehri'nde bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Çukurova ilçesine bağlı Salbaşı Mahallesi'nde Çakıt Nehri üzerindeki köprüden geçen bir vatandaş, nehir yatağında hareketsiz yatan birini görünce sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri nehir içinde bulunan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Adana Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şahsın nasıl öldüğünü saptamak için çevrede inceleme yaptı. Yapılan çalışmanın ardından ceset otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Şahsın kimliğinin belirlenmesi için de kayıp başvuruları incelemeye alındı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 06:13 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çocuğunun Gözü Önünde Eşini Bıçaklayarak Öldürdü, Sokaktaki Tüm Kadınları Ağlattı 600 Ton Hamsi Avlanan Kentte, Hamsi Kıtlığı Yaşanıyor

Hasta Çocuklar Ağlayarak Sıra Beklerken Doktor Bilgisayarından Oyun Oynadı Sigara İçen Diyanet Personeline Kötü Haber
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 19:29:39. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da Nehirde Erkek Cesedi Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]