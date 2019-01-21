Adana'da Nehirde Erkek Cesedi Bulundu
1 saat önce
Adana'da Çakıt Nehri'nde bir erkek cesedi bulundu.
Adana
'da Çakıt Nehri'nde bir erkek cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Çukurova
ilçesine bağlı Salbaşı Mahallesi'nde Çakıt Nehri üzerindeki köprüden geçen bir vatandaş, nehir yatağında hareketsiz yatan birini görünce sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri nehir içinde bulunan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Adana Emniyet Müdürlüğü
Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şahsın nasıl öldüğünü saptamak için çevrede inceleme yaptı. Yapılan çalışmanın ardından ceset otopsi için Adli Tıp
Kurumuna kaldırıldı. Şahsın kimliğinin belirlenmesi için de kayıp başvuruları incelemeye alındı. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 06:13 Kaynak: İHA
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