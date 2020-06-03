Adana'da otobüste uyuşturucu bulundu, 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika

Adana'da otobüste uyuşturucu bulundu, 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Adana'da, şehirler arası yolcu otobüsüne düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Adana'da, şehirler arası yolcu otobüsüne düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Seyhan ilçesi Batı Gişeleri yakınındaki uygulama noktasında durdurdukları İstanbul'dan gelen bir otobüste, dedektör köpekle arama yaptı. Köpeğin tepki vermesi üzerine bagajdaki bir sırt çantasını açıp inceleyen ekipler, havluya sarılı 3 bin 764 uyuşturucu hap ile sentetik kannabinoid yapımında kullanılan 1 kilo 533 gram çeşitli kimyasal ele geçirdi. Bulunan kimyasalla yaklaşık 400 kilogram sentetik kannabinoid yapılabileceği, uyuşturucu paketlerinin sarılı olduğu havluya ise dedektör köpeğin koku almaması için tiner döküldüğü belirtildi. Ekipler, üzerinde koltuk numarası bulunmayan çantanın, yolculardan Ergin Ş. (33), Ahmet Ç. (34) ve Mahsum A'ya (38) ait olduğunu saptadı. Şüpheli 3 yolcu ile otobüsün şoförleri E.G. (40) ve Ş.K. (50) gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3 yolcu tutuklandı, şoförler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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