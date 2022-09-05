Gölette boğulan kardeşlerin cenazeleri, Suriye'de defnedilecek - Son Dakika
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Gölette boğulan kardeşlerin cenazeleri, Suriye'de defnedilecek

05.09.2022 11:57

ADANA'da serinlemek için girdikleri gölette boğulan Suriye uyruklu Ahmet (18) ve Abdurrahman Verde (15) kardeşlerin cenazeleri, aileleri tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere İdlib'e götürüldü.

ADANA'da serinlemek için girdikleri gölette boğulan Suriye uyruklu Ahmet (18) ve Abdurrahman Verde (15) kardeşlerin cenazeleri, aileleri tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere İdlib'e götürüldü.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Sarıçam ilçesi Kılıçlı Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla, sulama için kullanılan gölete giren Ahmet ve Abdurrahman Verde kardeşler, bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu. Arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbarla bölgeye su altı polisleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla kardeşlerin cansız bedenleri bulunup sudan çıkarıldı.Aile, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Verde kardeşlerin cenazelerini teslim alarak defnedilmek üzere Suriye'nin İdlib kentine götürdü.


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Kaynak: DHA

Sarıçam, Suriye, İdlib, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gölette boğulan kardeşlerin cenazeleri, Suriye'de defnedilecek - Son Dakika

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