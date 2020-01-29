Adana'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 4 gözaltı - Son Dakika
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Adana'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 4 gözaltı

6 saat önce

Adana'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 4 gözaltı, System.String[]

Adana'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezinde belirlenen adreslere özel hareket polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi. Koçbaşıyla kapısı kırılarak girilen evlerde Suriye uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem alan ekipler, adreslerde arama yaptı.

Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünden sonra, şüpheliler emniyete götürüldü.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 07:44 Kaynak: AA
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