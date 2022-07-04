Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde bir kişinin tüfekle vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tüfekle vurulan kişi hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

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