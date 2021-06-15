Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 15 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık, 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanık M.A. yer almadı, avukatı hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın, polis ekiplerince ikametgahında sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti. Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak M.A'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı savunmasında, müvekkili M.A'nın uyuşturucu satmadığını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanık hakkında tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmasına da karar verdi.