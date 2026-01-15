Adana'da Yağmur Suyu Sorunu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Adana'da Yağmur Suyu Sorunu

Adana\'da Yağmur Suyu Sorunu
15.01.2026 10:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seyhan'da yağışlar nedeniyle su birikintileri oluştu, vatandaş kalıcı çözüm bekliyor.

ADANA'nın Seyhan ilçesinde, yağışlardan dolayı kapısının önü diz seviyesine ulaşan suyla dolan sitede yaşayan kişiler, yola taş döşeyip ulaşımı sağladı. Sokakta rögar kapağı ve yağmur suyunun tahliye edilebileceği alanın olmaması nedeniyle sıkıntı yaşayanlar, soruna kalıcı çözüm beklediklerini belirtiyor.

Kentte yaklaşık 1 haftadır etkili olan yağışlar, hayatı olumsuz etkiledi. Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi'ndeki 120 hanelik sitenin önünde biriken yağmur suyu, diz seviyesine kadar ulaştı. Sokakta rögar bulunmaması ve yağmur suyunun tahliye edilebileceği bir alanın olmaması nedeniyle, sitede yaşayan yaklaşık 800 kişi özellikle yağışlı havalarda dışarı çıkabilmek için kaldırım taşları dizerek ulaşımı sağlamaya çalıştı. Yaşadıkları soruna kalıcı çözüm bulunmasını isteyenler, her yağmurda aynı mağduriyetle karşı karşıya kaldıklarını belirtti. Sokakta rögar bulunmaması ve bölgenin eğiminin yetersiz olması nedeniyle her yağışta sorunun tekrarladığını söyleyen vatandaşlar, durumu Demirören Haber Ajansı'na anlattı.

Sitenin yöneticisi Çağatay Çavuş, her yağışta sitenin önünde biriken sular nedeniyle zorlandıklarını söyleyen Çavuş, "Çocuklarımız mağdur, hasta ve engelli vatandaşlarımız var. Temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyorlar. Bağlı tüm belediyelere durumu bildiriyoruz ancak 'ilgileneceğiz' denilmesine rağmen herhangi bir çalışma yapılmıyor. Geçiş yollarına kendi imkanlarımızla taş koyuyoruz. Buna rağmen geçemeyen vatandaşlar, siteden çıkan araçlardan rica ediyor. Personelimiz de palet ve taş koyarak insanların geçebilmesi için çaba gösteriyor. Ancak çocuklar okula giderken yağışlı havalarda sürekli çamur içinde kalıyor, enfeksiyon kapıyor. Geçen seneden bugüne kadar 7 çocuğumuz bu ortamdan kaptıkları virüs nedeniyle rahatsızlandı, ateşleri 40 derecelere kadar çıktı. Çocukların, hastaların ve engelli vatandaşların evden çıkmasının neredeyse imkanı yok. Bölgede 2 engelli vatandaşımız bulunuyor, ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için kamyonetlerin arkasına koyarak götürmek zorunda kalıyoruz. 4 yıldır talepte bulunmamıza rağmen yetkililerden herhangi bir karşılık alamadık. İnsanlar buradan otomobilini, birikimini satarak ev alıyor ancak işe gidip gelemiyor. Vatandaşlarımız varlık içinde yokluk çekiyor" diye konuştu.

'YAĞMUR SULARI ALTINDA KALAN OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALDE'

Gece su birikintisinde arızalanan otomobilin kullanılamaz hale geldiğini belirten Çavuş, "Buradan geçmeye çalışan bir araç, yağmur suları ve birikintiler nedeniyle arıza yaptı, elektrik aksamı yandı. İnsanlar tüm birikimleriyle ev ve araba alıyor ancak yaşadıkları sorunlar ortada. Belediye yetkililerinin burada bir an önce kalıcı bir çözüm bulmasını istiyoruz. Burada yaşayan bir bakkal da kış aylarında kimse gelemediği için dükkanını kapatmak zorunda kaldı" dedi.

'YAĞIŞLARIN GELDİĞİNE SEVİNEMİYORUZ'

Sitede yaşayan Gülşah Tekin, yağışlı havalarda çocuklarını okula götürmekte zorlandığını ifade ederek, "Her sene yağmur yağdığında bu sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Benim 3 çocuğum var ve hepsinin ders saatleri farklı. Gün içerisinde 6 kez çocukları buradan geçirmek zorunda kalıyorum. Yağmurdan sonra günlük temel ihtiyaçlarımızı karşılamak için dışarı çıkamıyoruz ancak arabayla çıkabilirsek çıkabiliyoruz. Onun dışında sipariş verdiğimizde, kurye arkadaşlar buradaki sudan geçmek zorunda kalıyor ve ıslanıyorlar. Çok acil durumlarda bile ihtiyaçlarımızı gideremiyoruz. Yağışlar geldiğinde sevinmemiz gerekiyor ama biz sevinemiyoruz. Yaşanan bu sorundan dolayı yetkililerden çözüm bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güncel, Seyhan, Adana, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Yağmur Suyu Sorunu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyet sınavında kamera ile kayıt dönemi başlıyor Ehliyet sınavında kamera ile kayıt dönemi başlıyor
Hamilelikte tarama yapılmadı, mahkeme 77 milyon TL tazminata hükmetti Hamilelikte tarama yapılmadı, mahkeme 77 milyon TL tazminata hükmetti
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
Oktay Kaynarca’nın ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken fuhuş sorusu Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu
İran’dan Trump’ın gümrük vergisi kararına ilk tepki İran'dan Trump'ın gümrük vergisi kararına ilk tepki
AK Partili İnan, Ali Mahir Başarır’a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak AK Partili İnan, Ali Mahir Başarır'a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak
Galatasaray’dan Osimhen planı Özel uçak gidecek Galatasaray'dan Osimhen planı! Özel uçak gidecek
Kameralar önündeki cinayette karar çıktı İşte 17’lik katillere verilen ceza Kameralar önündeki cinayette karar çıktı! İşte 17'lik katillere verilen ceza
Teyzesinin boğazını kesip kolonya ile yakan sanık suçu yasak aşkına attı: Beni yönlendirdiler Teyzesinin boğazını kesip kolonya ile yakan sanık suçu yasak aşkına attı: Beni yönlendirdiler
Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu İşte En-Nesyri için yapılan çılgın teklif Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! İşte En-Nesyri için yapılan çılgın teklif

10:27
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Voleybolcu Derya Çayırgan’ın da aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Voleybolcu Derya Çayırgan'ın da aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı
10:09
Ödül törenine Burcu Esmersoy’un Sinem Ünsal’a yaptığı hareket damga vurdu
Ödül törenine Burcu Esmersoy'un Sinem Ünsal'a yaptığı hareket damga vurdu
10:06
Genç futbolcu Galatasaray’ı karıştırdı
Genç futbolcu Galatasaray'ı karıştırdı
09:44
Türkiye’nin yanı başında operasyon için düğmeye basıldı Siviller bölgeden boşaltılıyor
Türkiye'nin yanı başında operasyon için düğmeye basıldı! Siviller bölgeden boşaltılıyor
09:42
Kim bu adamlar İran’dan gelen son görüntü kafa karıştırdı
Kim bu adamlar? İran'dan gelen son görüntü kafa karıştırdı
09:27
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Önümüzdeki iki ay dalgalanma olabilir
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Önümüzdeki iki ay dalgalanma olabilir
08:36
Ali Erbaş’ın yeni görevi belli oldu
Ali Erbaş'ın yeni görevi belli oldu
07:24
Rejim çöküyor mu ABD’nin “kaçış“ iddiası ortalığı fena karıştıracak
Rejim çöküyor mu? ABD'nin "kaçış" iddiası ortalığı fena karıştıracak
07:12
KKTC liderinden 3 ülkeye tarihi rest: Türkiye bu yapacağınıza izin vermez
KKTC liderinden 3 ülkeye tarihi rest: Türkiye bu yapacağınıza izin vermez
06:59
30 yıldır akıllarından çıkmıyor Hamas komutanının eşi gözaltına alındı
30 yıldır akıllarından çıkmıyor! Hamas komutanının eşi gözaltına alındı
06:10
Komşu kan gölü Protestolardaki ölü sayısı 2 bin 615’e yükseldi
Komşu kan gölü! Protestolardaki ölü sayısı 2 bin 615'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 10:40:39. #7.11#
SON DAKİKA: Adana'da Yağmur Suyu Sorunu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.