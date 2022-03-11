Adana'daki cinayetin sanıklarının yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Adana'da tartıştığı kişiyi öldürdüğü iddia edilen sanık ile maktulün silahını olay sırasında sakladığı öne sürülen arkadaşının yargılanmasına devam edildi.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanık Sinan K, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istenen tutuksuz O.Ö. ile öldürülen Ahmet Özdemir'in yakınları ve tarafların avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanıklar savunmalarında beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Sinan K'nin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Merkez Yüreğir ilçesi Beyköy Mahallesi'nde, 4 Temmuz 2021'de sulama kanalı kenarında yaralı halde bulunan Ahmet Özdemir kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Yapılan araştırma sonucunda Özdemir'i iddia edilen Sinan K. tutuklanmıştı. O.Ö. ise öldürülenin üzerindeki silahı olay sırasında alıp sakladığı iddiasıyla yakalanmış, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.