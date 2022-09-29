Adana'da kadınlar, harnup ve kozalakla aile ekonomilerine katkıda bulunuyor - Son Dakika
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Adana'da kadınlar, harnup ve kozalakla aile ekonomilerine katkıda bulunuyor

29.09.2022 15:24
Adana'da kadınlar, harnup ve kozalakla aile ekonomilerine katkıda bulunuyor

Adana'nın Aladağ ilçesinde, odun ateşinde harnup pekmezi ve kozalak şurubu yapan kadınlar, doğal ürünleri satarak aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

Adana'nın Aladağ ilçesinde, odun ateşinde harnup pekmezi ve kozalak şurubu yapan kadınlar, doğal ürünleri satarak aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

Aladağ Girişimci Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyeleri, doğadan topladıkları harnup ve kozalakları evlerinde temizledikten sonra odun ateşinde pişiriyor.

Daha sonra elde edilen harnup pekmezi ve kozalak şurubunu internetten ve satış büfesinden kilosu 120 liradan müşteriye sunan kadınlar, aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Kooperatif Başkanı Emine Korkman, AA muhabirine, satışa sundukları ürünleri geleneksel yöntemle hazırladıklarını söyledi.

Doğal yöntemlerle sağlıklı ürünler hazırlayarak halka sunmak için çalıştıklarını anlatan Korkman, bu sayede kadınları da üretime teşvik ettiklerini belirtti.

Korkman, ürünleri kooperatif üyesi kadınlarla imece usulü hazırladıklarını aktararak, şöyle konuştu:

"Ürünleri odun ateşinde ve eskiden olduğu gibi kazanlarda yapıyoruz. Pekmezimizin içerisinde hiçbir kimyasal madde yok. Atalarımızdan nasıl öğrendiysek aynı usullerle yapıyoruz. Yaptığımız pekmezleri kavanozlara koyup etiketini yapıştırdıktan sonra satışa sunuyoruz."

Korkman, kooperatif aracılığıyla mahallelerdeki kadınların yaptığı çeşitli kurutulmuş meyveleri, bitki çaylarını ve sebzeleri de paketleyip satışa sunduklarını kaydetti.

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Kaynak: AA

Aladağ, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da kadınlar, harnup ve kozalakla aile ekonomilerine katkıda bulunuyor - Son Dakika

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