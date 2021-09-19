Adana'nın Aladağ ve Kozan ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Aladağ Kaymakamlığı önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.
Törene Aladağ Kaymakamı Berker Çırak, Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, Aladağ İlçe Emniyet Amiri Ali Yazan, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Zekayi Kılınç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gazi Yılancıoğlu, kurum müdürlüleri, siyasi parti temsilcileri ve gaziler katıldı.
19 Eylül Gaziler Günü dolaysıyla Kozan ilçesinde de tören yapıldı.
Kozan Hükümet Konağı önünde yapılan törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Törende Kozan Gaziler Derneği Başkanı Fikret Topçu, konuşma yaptı.
Törene Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Kozan Jandarma Komutanı Nuh Anacık, Kozan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile gaziler katıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Adana'nın Aladağ ve Kozan ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü törenlerle kutlandı - Son Dakika