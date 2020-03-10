ADANA Tarım işçilerinin taşındığı minibüs şarampole yuvarlandı: 3 ölü, 14 yaralı - Son Dakika

Tarım işçilerinin taşındığı minibüs şarampole yuvarlandı: 3 ölü, 14 yaralı

ADANA'nın Yumurtalık ilçesinde, tarım işçilerinin taşındığı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, şarampole yuvarlandı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 14 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında, Yumurtalık ilçesinde Körkuyu Mahallesi kavşağında meydana geldi. Ceyhan yönüne giden tarım işçilerini taşıyan Hüseyin Elçi yönetimindeki 60 NP 987 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, 17 yolcunun bulunduğu minibüste ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 4'ü ağır 14 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Ceyhun ÖZER/YUMURTALIK (Adana), (DHA)