Arkadaşlık teklifini reddeden genç kadını öldürdü! Daha 22 yaşındaydı

Kozan’da öğle saatlerinde mesire alanında çıkan tartışma, 22 yaşındaki Sevda Dinler’in ölümüyle sonuçlandı.

MESİRE ALANINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Dağılcak Mesire Alanı’nda öğle saatlerinde G.F. ile Sevda Dinler arasında tartışma çıktı. İddiaya göre G.F., arkadaşlık teklifini reddeden Dinler ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine G.F.’nin, yanında getirdiği av tüfeğiyle Dinler’e ateş ettiği öğrenildi.

ŞÜPHELİYİ SİVİL POLİS YAKALADI

Silah sesinin ardından, mesire alanında yemek yiyen bir sivil polis memuru müdahale ederek G.F.’yi yakaladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

GENÇ KADIN KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dinler’in hayatını kaybettiğini belirledi. Dinler’in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Gözaltına alınan şüpheli G.F. ise Jandarma Komutanlığına götürüldü.