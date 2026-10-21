Arkadaşlık teklifini reddeden genç kadını öldürdü! Daha 22 yaşındaydı - Son Dakika
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Arkadaşlık teklifini reddeden genç kadını öldürdü! Daha 22 yaşındaydı

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Arkadaşlık teklifini reddeden genç kadını öldürdü! Daha 22 yaşındaydı
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Adana’nın Kozan ilçesinde 22 yaşındaki Sevda Dinler, iddiaya göre arkadaşlık teklifini reddettiği G.F. tarafından Dağılcak Mesire Alanı’nda av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Şüpheli, mesire alanında bulunan bir sivil polis memuru tarafından olay yerinde yakalandı. Dinler’in cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, gözaltına alınan G.F. jandarmaya teslim edildi.

Kozan’da öğle saatlerinde mesire alanında çıkan tartışma, 22 yaşındaki Sevda Dinler’in ölümüyle sonuçlandı.

MESİRE ALANINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Dağılcak Mesire Alanı’nda öğle saatlerinde G.F. ile Sevda Dinler arasında tartışma çıktı. İddiaya göre G.F., arkadaşlık teklifini reddeden Dinler ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine G.F.’nin, yanında getirdiği av tüfeğiyle Dinler’e ateş ettiği öğrenildi.

Arkadaşlık teklifini reddeden genç kadını öldürdü! Daha 22 yaşındaydı

ŞÜPHELİYİ SİVİL POLİS YAKALADI

Silah sesinin ardından, mesire alanında yemek yiyen bir sivil polis memuru müdahale ederek G.F.’yi yakaladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Arkadaşlık teklifini reddeden genç kadını öldürdü! Daha 22 yaşındaydı

GENÇ KADIN KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dinler’in hayatını kaybettiğini belirledi. Dinler’in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Gözaltına alınan şüpheli G.F. ise Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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    Yorumlar (1)

  • Bulent Cebeci Bulent Cebeci:
    Bu cani idam edilmeli, can alanın canını alacaksın islamiyette kısas esastır ! 2 1 Yanıtla
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