Adanalı genç sinemacılar kısa filmde uluslararası ödül kazandı - Son Dakika

Adanalı genç sinemacılar kısa filmde uluslararası ödül kazandı

Adana'da bağımsız sinema topluluğu İcaz Film tarafından hazırlanan "Barış Tutulması" adlı kısa film, 21 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Pekin Kümelenme Ofisi tarafından düzenlenen "Barışı birlikte şekillendirelim" temalı...

Adanalı genç sinemacılar kısa filmde uluslararası ödül kazandı, System.String[]

Adana'da bağımsız sinema topluluğu İcaz Film tarafından hazırlanan "Barış Tutulması" adlı kısa film, 21 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Pekin Kümelenme Ofisi tarafından düzenlenen "Barışı birlikte şekillendirelim" temalı uluslararası kısa film yarışmasında ödül almaya hak kazandı.

Yenilikçi Atılım Projeleri (YAP) Derneği Başkanı ve İcaz Film Koordinatörü Ömer Faruk Bostancı, AA muhabirine, sosyal farkındalık temalı içerikler üreten sinema topluluğunun, bugüne kadar yayınlanan "Ahde Vefa", "Terazi", "Palyaço", "Ekin ve Hasat ve Ekinoks" isimli kısa filmlerini sosyal medyada ilgiyle karşılandığını belirtti.

21 Eylül Dünya Barış Günü ve Birleşmiş Milletler'in 75. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla UNESCO Pekin Kümelenme Ofisi tarafından 26 Ağustos 2020 tarihinde başlatılan sosyal medya kampanyasıyla dünya çapında gençler için kısa film ve fotoğraf yarışması başlatıldığını ifade eden Bostancı, topluluk olarak bu yarışmaya kendisinin yazıp yönettiği "Barış Tutulması" isimli kısa filmle katıldıklarını kaydetti.

Bostancı, şunları belirtti:

"Ofis birçok başvuru içinden 'Mesajın Barış Günü için uygunluğu' ve 'Genç sosyal medya kullanıcıları için ilgi çekiciliği' kriterini gözeterek en iyi 10 gönderiyi belirledi. Nanjig Barış Formu'nda 21 Eylül'de açıklanan yarışma sonuçlarına göre bizim filmimizin de içinde olduğu bu eserlere 500 ABD doları ödül verilecek. Bu ödül sinema meraklısı sosyal duyarlılığa sahip gençler için büyük bir teşvik olacaktır."

Birleşmiş Milletler, Dünya Barış Günü, Kısa Film, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 15:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adanalı genç sinemacılar kısa filmde uluslararası ödül kazandı - Son Dakika

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