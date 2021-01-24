Adanaspor Teknik Direktörü Yunus Murat Ceylan: "Alacağımız her puan önemli" - Son Dakika

Adanaspor Teknik Direktörü Yunus Murat Ceylan: "Alacağımız her puan önemli"

24.01.2021 11:29

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un teknik direktörü Yunus Murat Ceylan, "Alacağımız her puan önemli. İstanbulspor maçından galibiyetle, olmazsa da puanla dönmeyi düşünüyoruz.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un teknik direktörü Yunus Murat Ceylan, "Alacağımız her puan önemli. İstanbulspor maçından galibiyetle, olmazsa da puanla dönmeyi düşünüyoruz." dedi.

Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ilk yarısında hedeflerinin altında kaldıklarını söyledi.

Ligin ilk yarısında oyuncular, teknik ekip, personel ve bazı kulüp yöneticilerin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasının hesaplarını bozduğunu ifade eden Ceylan, kendileri için ligin ilk yarısının Kovid-19'dan ibaret olduğunu kaydetti.

Deplasmanda oynadıkları Balıkesirspor maçına kadar ligin hem kendileri hem de diğer kulüpler açısından normal seyrinde devam ettiğini aktaran Ceylan, şöyle devam etti:

"Balıkesirspor maçından döndükten sonra Menemenspor'la oynayıp milli takım arasına ayrılacaktık. Maçtan bir gün önce Menemenspor takımındaki Kovid-19 vakalarından dolayı karşılaşma ertelendi. Mili takım arasına girdik. Dönüşte Kovid-19 bizim takımda baş gösterdi. Ligin ilk yarısında Kovid-19'dan etkilenen bazı takımlar oldu ama hiçbiri bizim kadar etkilenmedi. Diğer takımların vakalarından sonra araya milli takım arası geldi, soluklanacak zamanları oldu. Balıkesirspor maçını oynadıktan sonra Altay maçına kadar yaklaşık 42 gün süre geçti. Bu sürede bir lig maçı oynayabildik. Elimizde kalan oyuncularla Türkiye Kupası'nda Sakaryaspor ile oynadık. Altay maçından önce bir defa ter idmanı yapabildik. Bu süreçte Kovid-19 protokolleri gereği hiç antrenman yapamadık. Altay maçıyla başlayıp Akhisarspor maçıyla biten 29 günde 9 maçlık bir seriye girdik. Tüm bu yaşananların nihayetinde ilk yarıyı 21 puanla 11. sırada bitirmek durumunda kaldık. Bunlar yaşanmasaydı daha iyi bir yerde bitireceğimizi ümit ediyorum. İlk yarıda 1,5 puan ortalamasını rahat geçebileceğimize inanıyordum. Maalesef o hedefin gerisinde kaldık."

Ceylan, transfere ihtiyaçları olduğunu kaydederek, bu konuda sportif direktör ve başkana taleplerini ilettiğini söyledi.

Transferle ilgili çalışmaların sürdüğünü aktaran Ceylan, "Ön bölgeye kanat oyuncusu almamız lazım. Orta sahaya da takviye yapmamız gerek. Birçok alanda alternatifler üzerinde çalışıyorlar ama devre arası transferi biraz sancılı bir dönem. Bize, takım yapısına, bütçemize ve hedeflerimize uygun oyuncular bulmamız lazım. Bu devre arasında biraz zor oluyor. Ama çalışıyoruz inşallah en kısa sürede sonuçlandıracağız." diye konuştu.

"İkinci yarı daha zorlu olacak"

Deplasmanda yarın karşılaşacakları İstanbulspor maçına değinen Ceylan, şunları söyledi:

"Deplasmanda zor bir maç olacak. Ligin ikinci yarısı, ilk yarısına nazaran daha zorlu olacak. Alacağımız her puan önemli. İstanbulspor maçından galibiyetle, olmazsa da puanla dönmeyi düşünüyoruz. Kovid-19 sürecini yaşamasaydık şu an play-off sürecini konuşuyor olacaktık. Bu durum bizi farklı bir noktaya getirdi. Lig sıralamasında ortadayız. İyi bir performans sergileyip yukarı yaklaşmayı, belki de yakalamayı ümit ediyoruz. Lig göz açıp kapatıncaya kadar bitecek. Biz kendimize bakmalıyız. Hem fizik hem mental açıdan bir an önce toparlanmamız lazım. Son alınan galibiyetler özellikle mental anlamda bize katkı sağladı, moral oldu. Hala yoğun temponun artıkları var. Rakiplerimiz kamp yaparak, dinlenerek hazırlandı. Maalesef bizim imkanımız olmadı. Son maçımızı 11 Ocak'ta oynadık. Eğer kendi açımızdan doğruları yaparsak kim ne yaparsa yapsın bizi çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Çözüm üretmemiz, önümüze bakmamız lazım. Her maçı final gibi oynayıp alabileceğimiz her puanı almamız lazım. Bir puan bile çok önemli."

Ceylan, taraftardan oyunculara destek olmasını isteyerek, "Oyuncularımız iyi niyetle yürekli bir şekilde mücadele ediyor. Benim taraftardan tek ricam oyuncularımıza her anlamda destek olmaları, sahip çıkmaları. Bir yanlış varsa, kötü bir gidişat varsa sorumlusu benim." ifadelerini kullandı.

Ceylan, sakatlığı süren Ismaeel Rayan ve özel izin alarak yurt dışına giden Adolphe Belem'in İstanbulspor maçında kadroda olmayacağını, sakatlıkları bulunan Ognjen Ozegovic ve Celil Yüksel'in durumların maç saatinde belli olacağını sözlerine ekledi.

Ligin ilk yarısını 21 puanla 11. sırada tamamlayan turuncu-beyazlılar, devre arasında forvet Ozan Papaker ile yollarını ayırdı ve aynı mevkiye Hüseyin Çolak'ı transfer etti.

Adanaspor Teknik Direktörü Yunus Murat Ceylan: Alacağımız her puan önemli
Adanaspor Teknik Direktörü Yunus Murat Ceylan: Alacağımız her puan önemli
Adanaspor Teknik Direktörü Yunus Murat Ceylan: Alacağımız her puan önemli
Adanaspor Teknik Direktörü Yunus Murat Ceylan: Alacağımız her puan önemli

İstanbulspor, Murat Ceylan, Adanaspor, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Adanaspor Teknik Direktörü Yunus Murat Ceylan: 'Alacağımız her puan önemli' - Son Dakika Spor


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