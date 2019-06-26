Son Dakika Haberleri: Adapazarı Bilgievi'nde kayıtlar sürüyor
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Adapazarı Bilgievi'nde kayıtlar sürüyor

1 saat önce

Adapazarı Belediyesi Merkez Bilgievinde çocukların eğlenerek öğrenebilecekleri yaz kurslarında kayıtlar devam ediyor.

Adapazarı Bilgievi'nde kayıtlar sürüyor, System.String[]
Adapazarı Belediyesi Merkez Bilgievinde çocukların eğlenerek öğrenebilecekleri yaz kurslarında kayıtlar devam ediyor.

Adapazarı Merkez Bilgievinde farklı alanlarda açılan kurslar için kayıtlar sürüyor. Bugüne kadar 400 kayıt gerçekleştirilen yaz kurslarına katılmak isteyen vatandaşlar, yaz tatili boyunca diledikleri zaman kayıt yaptırabiliyor. Merkez Bilgievini ziyaret ederek çocuklarla buluşan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel ile birlikte çocuklarla sohbet etti. Ziyarette eğlenceli dakikalar yaşandı.

Adapazarı'nda güzel bir gelecek hedefi ile eğitimlerin kapsamını genişlettiklerini ve Bilgievlerinin niteliğini arttırdıklarını vurgulayan Başkan Işıksu, "Adapazarımızı çok seviyor ve çocuklardan başlayarak tüm vatandaşlarımıza daha güzel hizmetler sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yavrularımızın daha güzel bir gelecekle buluşmaları için eğitimlerine ve sosyal yaşamlarına destek programları bu anlamda oldukça önemli. Kurslarımıza kayıtlarımız devam ediyor ve ailelerimizi Bilgievlerine davet ediyoruz" dedi. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:46 Kaynak: İHA
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