Adapazarı'nda Kavga: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Adapazarı'nda Kavga: Bir Kişi Yaralandı

Adapazarı\'nda Kavga: Bir Kişi Yaralandı
08.01.2026 20:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adapazarı'nda meydana gelen kavgada bir kişi kesici aletle yaralandı, polis şüpheliyi arıyor.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan kavgada bir kişi kesici aletle göğsünden yaralandı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kudüs Caddesi üzerinde bulunan Orta Garaj otobüs durakları yanındaki bir marketin önünde meydana gelen olayda, iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği henüz belirlenemeyen şahıs, yanındaki kesici aletle tartıştığı kişiyi göğsünden yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Olaylar, Kavga, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Adapazarı'nda Kavga: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mamdani’nin yeminindeki Osmanlı imzası: O Kur’an halkın ziyaretine açıldı Mamdani'nin yeminindeki Osmanlı imzası: O Kur'an halkın ziyaretine açıldı
Okul bahçesi kan gölüne döndü Babayı dövdüler, oğlunu bıçakladılar Okul bahçesi kan gölüne döndü! Babayı dövdüler, oğlunu bıçakladılar
ABD’yi ayağa kaldıran cinayet Trump’ın polisleri dehşet saçtı ABD'yi ayağa kaldıran cinayet! Trump'ın polisleri dehşet saçtı
Gülben Ergen yemek yerken böyle kendinden geçti Gülben Ergen yemek yerken böyle kendinden geçti
Zendaya, Madame Tussauds’ta rekor kırdı: 10. heykeli müzede Zendaya, Madame Tussauds'ta rekor kırdı: 10. heykeli müzede
Alkol alan 3 arkadaş birbirlerine av tüfekleriyle ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı Alkol alan 3 arkadaş birbirlerine av tüfekleriyle ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı

21:22
Benfica’da Jose Mourinho dönemi sona eriyor İşte yerine geçecek isim
Benfica'da Jose Mourinho dönemi sona eriyor! İşte yerine geçecek isim
21:15
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular İşte o kağıtta yazılanlar
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar
20:29
Suriye ordusu, Halep’te PKKYPG işgalindeki bölgeye girmeye başladı
Suriye ordusu, Halep'te PKK/YPG işgalindeki bölgeye girmeye başladı
18:57
Bilanço belli oldu İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
18:36
Kasım Garipoğlu’nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı
Kasım Garipoğlu'nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı
16:31
Suriye ordusu, YPG’ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor 142 bin kişi tahliye edildi
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 21:49:40. #7.11#
SON DAKİKA: Adapazarı'nda Kavga: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.