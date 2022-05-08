Adilcevaz'da "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" uygulaması - Son Dakika

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, 7-13 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" sloganıyla uygulama yapıldı.

Kaymakam İsmail Demir, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yalçın Günerci ve İlçe Emniyet Müdürü Sinan Aydoğdu'nun katılımıyla ilçe girişinde yapılan denetimde, vatandaşlar trafik kuralları konusunda bilgilendirildi.

Demir, gazetecilere, kentteki önemli güzergahlardan biri olan Adilcevaz'da yayalara yönelik bilinçlendirme çalışması yaptıklarını söyledi.

Denetimin İçişleri Bakanlığının bilinçlendirme çalışmalarından biri olduğunu belirten Demir, "Adilcevaz, hızla büyüyen, araç sayısı hızla artan bir ilçe. Dolayısıyla yaya önceliği, yaya yollarının kullanımı gibi konularda hem yayalarının hem de sürücülerin bilincinin artırılması noktasında bir çalışma. Nihayetinde trafikte sağlıklı, konforlu, huzurlu ve güvenli bir tutum için her iki tarafın da kurallara riayet etmesi gerekmektedir. Bu konuda dikkatli davranan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm sürücü ve yayaların özenli hareket etmelerini istediğimizi ifade etmek istiyorum. Tüm sürücülerimize hayırlı yolculuklar dilerim." diye konuştu.