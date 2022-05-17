Adıyaman'da aracında esrar ele geçirilen sürücü tutuklandı - Son Dakika
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Adıyaman'da aracında esrar ele geçirilen sürücü tutuklandı

17.05.2022 17:50
Adıyaman'da aracında esrar ele geçirilen sürücü tutuklandı

Adıyaman'da bir otomobilde 700 gram esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

Adıyaman'da bir otomobilde 700 gram esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada 700 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücü V.G, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Adıyaman'da aracında esrar ele geçirilen sürücü tutuklandı
Adıyaman'da aracında esrar ele geçirilen sürücü tutuklandı

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adıyaman'da aracında esrar ele geçirilen sürücü tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adıyaman'da aracında esrar ele geçirilen sürücü tutuklandı - Son Dakika
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