Adıyaman'da Dünya Temizlik Günü'nde ormanlık ve mesire alanlarında temizlik yapıldı - Son Dakika

Adıyaman'da bir grup çevre gönüllüsü ile bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, 18 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Ali Dağı mesire alanında bir araya gelen çevre gönüllüleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kağıt, plastik, metal ve şişe gibi atıkları topladı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AA muhabirine, 18 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde bir araya gelerek farkındalık oluşturduklarını söyledi.

Çevrenin kirletilmemesi noktasında vatandaşlara çağrıda bulunan Kılınç, "Burada mesire alanlarına gelen vatandaşlarımız çöplerini ortaya bırakmasınlar ve çöp konteynerlerine koysunlar doğa hepimizin kıymetini bilelim." dedi

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut da aileler ile etkinliğe katılarak temizlik yaptıklarını söyledi.

Turgut, "Eski Anadolu insanlarımızın bir lafı vardır, herkes kapının önünü süpürürse zaten sokak temiz olur, biz de sembolik de olsa Ali Dağı'nda temizlik başlattık. Vatandaşlarımızdan da ricamız çevreyi temiz tutalım." diye konuştu.

Çevre gönüllüleri, daha sonra Ali Dağı ve Mahmut El Ensari ziyareti çevresinde temizlik çalışması yaptı.