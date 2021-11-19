Adıyaman'da fidan dağıtımı gerçekleşti - Son Dakika

Adıyaman'ın Kahta ve Gölbaşı ilçelerinde çiftçilere fidan dağıtıldı.

Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresi destekli "Meyveciliği Geliştirme Projeleri" kapsamında Kahta ilçesindeki üreticilere 30 bin nar fidanı dağıtımı gerçekleşti.

Törende konuşan, Kaymakam Selami Korkutata, dağıtılan fidanlar ile binlerce dönüm arazinin nar bahçesine dönüşeceğini ve üretilen bu ürünlerin sanayi bölgelerinde katma değere dönüşeceğini kaydetti.

Törene Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, İlçe Kaymakamı Selami Korkutata, Kahta Belediye Başkanı Yusuf Turanlı, Bölükyayla Belediye Başkanı Gaffari Akkuş İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zülküf Orak, Kahta Ziraat Oda Başkanı Rüştü Turanlı ile çiftçiler katıldı.

Gölbaşı ilçesinde de "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" projesi kapsamında fidan dağıtımı yapıldı.

Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes sloganıyla Turan Özdemir Caddesinde düzenlenen törende vatandaşlara 2 bin fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

Düzenlenen programa Kaymakam İhsan Ayrancı, Belediye Başkanı İskender Yıldırım ile vatandaşlar katıldı.