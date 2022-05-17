ADIYAMAN'DA PKK OPERASYONU; ESKİ HDP İL BAŞKANINA GÖZALTI - Son Dakika
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ADIYAMAN'DA PKK OPERASYONU; ESKİ HDP İL BAŞKANINA GÖZALTI

17.05.2022 12:18

ADIYAMAN'da, jandarma tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, eski HDP İl Başkanı Mehmet V. gözaltına alındı.

ADIYAMAN'da, jandarma tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, eski HDP İl Başkanı Mehmet V. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu belirlenen, 2009-2013 yıllarında HDP Adıyaman İl Başkanlığı yapan Mehmet V.'yi adresine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Mehmet V., 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

ADIYAMAN'DA PKK OPERASYONU; ESKİ HDP İL BAŞKANINA GÖZALTI
ADIYAMAN'DA PKK OPERASYONU; ESKİ HDP İL BAŞKANINA GÖZALTI
ADIYAMAN'DA PKK OPERASYONU; ESKİ HDP İL BAŞKANINA GÖZALTI
ADIYAMAN'DA PKK OPERASYONU; ESKİ HDP İL BAŞKANINA GÖZALTI

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ADIYAMAN'DA PKK OPERASYONU; ESKİ HDP İL BAŞKANINA GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ADIYAMAN'DA PKK OPERASYONU; ESKİ HDP İL BAŞKANINA GÖZALTI - Son Dakika
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