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Adıyaman'da şehitler anısına muay thai turnuvası düzenlendi

6 saat önce

Adıyaman'ın Besni ilçesinde şehitler anısına muay thai turnuvası düzenlendi.

Adıyaman'da şehitler anısına muay thai turnuvası düzenlendi, System.String[]

Adıyaman'ın Besni ilçesinde şehitler anısına muay thai turnuvası düzenlendi.

Besni Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 8 ilden katılan 220 sporcu, şehitler için ringe çıktı.

Besni Dokan Spor Kulübü Antrenörü Serdar Meşen, törende yaptığı konuşmada, "Allah şehitlerimizin makamını yüce, mekanını cennet eylesin inşallah. Tüm şehit yakınlarımıza sabır dilerken, turnuvaya katılan tüm sporculara da başarılar dilerim." dedi.

Besni Belediye Başkan Vekili Halit Kara da belediye olarak sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını belirterek, turnuvaya katılan tüm sporculara başarılar diledi.

Programa, Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar, Besni Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Metehan Adıgüzel, Türkiye Muaythai Federasyonu As Başkanı Yaşar Gültekin, Muaythai Güneydoğu Anadolu Bölgesi Bölge Başkanı Mecit Kılavuz, kurum ve daire amirleri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Güneydoğu Anadolu, Adıyaman, Besni, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 10:44 Kaynak: AA
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