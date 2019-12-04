Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da tarihi eser ele geçirildi
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Adıyaman'da tarihi eser ele geçirildi

6 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir adreste yapılan aramada 41 adet değişik ebatlarda sikke ele geçirildi.

Adıyaman'da tarihi eser ele geçirildi, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir adreste yapılan aramada 41 adet değişik ebatlarda sikke ele geçirildi.


Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser bulundurduğu ihbarı üzerine A.Ş. isimli şahsın ikametinde arama yaptı. Polisin yaptığı aramada ikamette 41 adet değişik ebatlarda, farklı medeniyetlere ait tarihi eser niteliğinde sikke ele geçirildi.


Konuyla ilgili A.Ş. isimli 1 şahıs gözaltına alınarak adli mercilere sevk edildi. - ADIYAMAN

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Kahta, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:49 Kaynak: İHA
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