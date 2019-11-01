Adnan Oktar organize suç örgütü davası

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan duruşmada, tutuklu sanıklardan Mehmet Noyan Orcan'ın savunması alındı.

"Örgüt yöneticiliği", "cinsel istismar" ve "basit cinsel saldırı" suçlarından yargılanan ve konumu itibarıyla örgüt faaliyeti kapsamında işlenen tüm suçlardan sorumlu olduğu iddia edilen sanık Orcan, iddianamede kendisinin "Numan" kod adını kullandığı bilgisine yer verildiğini, ancak Beşiktaşlı olması nedeniyle kendisine Pascal Nouma denildiğini, bu takma adın zamanla Numan'a dönüştüğünü, herhangi bir kod adının bulunmadığını savundu.

Eşi Arzu Leman Orcan ile örgüt elebaşının talimatıyla veya eşine ailesinden kalan miras nedeniyle değil Allah rızası için evlendiğini anlatan sanık Orcan, eşiyle ahirette de buluşacaklarını söyledi.

Adnan Oktar ve çevresi ile tutuklu sanıklardan Tarkan Yavaş vasıtasıyla tanıştığını, bu grup içinde herhangi bir konumu olmadığını, kimseden talimat alıp kimseye talimat vermediğini savunan Orcan, "Fikri haklar hukuku anlamında danıs¸manlık hizmeti veren bir s¸irket yöneticisiyim. Bu nedenle hukuki bilgilerim iyidir. Rota Hukuk Bürosu'nu ben yönetmedim. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanıp dışarı çıkan kişilerin ifadeleri, benim gözümde işkence altında alınmıştır. Kimseye duruşmalardaki savunmalarında ne yapacağını söylemedim. Benim söylediklerimi söylemesi için talimat vermedim. Buradaki hiç kimsenin dolandırıcılıkla ilgisi yoktur. Özkan Mamati (müşteki) dolandırıcının ta kendisidir. Ben hayatımda hiç suç işlemedim. Çekineceğim hiç bir şey yok." diye konuştu.

Mahkeme Başkanı Mehmet Galip Perk, sanığa ait dijital materyal incelemesinde rastlanan "Tuğba Bozkurt ifade 5 sorular." adlı evrakta polis ifadesi soruları ve bu sorulara verilecek cevapların yazılı oldugˆunun tespit edildiğini söyledi. Bu sorulara verilen yanıtların, diğer sanıkların ifadeleriyle büyük oranda örtüştüğünü belirten Başkan Perk, sanığa bahse konu notla ilgili bilgisi olup olmadığını sordu.

Sanık, bu dosyanın kendisine değil, tutuklu sanıklardan avukat Ayfer Bayer'e ait olduğunu savunarak, "Tuğba Hanım'ın bir davası vardı. Ayfer Hanım ile mülakat yaptılar. Ayfer Hanım, Tuğba Hanım'ın verdiği cevapları not almış. Ayfer Hanım benim de avukatımdır. İş yerlerimiz altlı üstlü Çengelköy'de bir villadır. Bu dosya Ayfer Hanım'ın bana verdiği flash belleğe yanlışlıkla girmiş olabilir." dedi.

Dava dosyasındaki dijital materyallere dair şüpheleri olduğunu ifade ederek, bu verilerin sonradan oluşturulmuş olabileceğini öne süren sanık, hakkındaki hiçbir cinsel isnadı da kabul etmediğini, bunların iftira olduğunu savundu.

Sanık Orcan, bir müşteki avukatının "Eşinizle 30 yıldır bu gruptasınız. Bunun 25. yılında evleniyorsunuz. Evlilik tarihiniz, eşinizin ailesinin vefatından kısa bir süre sonraya denk geliyor. Eşinizle hiç HTS kaydına rastlanamamış. Ama mesela sanıklardan Ayfer Bayer ile bin 500 HTS kaydınız mevcut. Bu normal mi?" sorusu üzerine, "Benim evliliğim gerçektir. Ayfer Hanım benim çok sevdiğim bir iş arkadaşımdır." şeklinde cevap verdi.

Cumhuriyet Savcısının talebi üzerine duruşma salonunda sanıkların örgüt elebaşı Oktar'ı koruma amaçlı nöbet tuttuğu sırada "Zello" isimli telsiz benzeri bir uygulama üzerinden haberleşmelerini içeren ses kayıtları dinletildi.

Savcı, bu kaydın dinlenilmesinin ardından sanığa "Normal iletişim araçları kullanmak yerine neden telsiz kullandınız? Konuşmalarda bir hiyerarşi olduğu anlaşılıyor. Ne söyleyeceksiniz?" sorusunu yöneltti.

Sanık Mehmet Noyan Orcan soruyu "Bu kayıt anladığım kadarıyla Özkan Mamati'nin telefonundan alınmıştır. Bu şüpheli bir şey bence. Bu konuşma bir bütün mü onu da bilmiyorum. Emir talimatta Adnan Oktar'ı korumuyorduk. Ama alışveriş merkezine gidilir Adnan Bey ile. Çok arabalı olabilir. Telsizlerle konuşulur. Aplikasyondan bilgim yok. Bunların insani şeyler olduğunu düşünüyorum." şeklinde cevapladı.

Mahkeme Başkanı Perk, tensip tutanağında ilk duruşmaların 1 Kasım'da sonlanacağının kararlaştırıldığını hatırlatarak, dosya kapsamı ve sanık sorgularının devam etmesi nedenleriyle sanık savunmaları tamamlanana dek yargılamanın devam etmesine karar verdiklerini açıkladı.

Bugüne yaklaşık 75 sanığın savunmasının alındığı duruşmaya, 4 Kasım Pazartesi günü devam edilecek.