Adnan Oktar organize suç örgütü davası - Son Dakika

Adnan Oktar organize suç örgütü davası

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 78'i tutuklu 238 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 78'i tutuklu 238 sanığın yargılanmasına devam edildi.

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İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmada, sanık savunmaları alındı.

İddianameye göre örgüt içinde kod adı "muhafız" olan tutuklu sanık Ahmet Muhassıloğlu, kendisinin "grup" olarak nitelendirdiği suç örgütüyle 1985 yılında üniversitede okurken arkadaşları aracılığıyla tanıştığını ve bir süre sonra bunlarla irtibatını kestiğini söyledi.

Grupla yalnızca ticari ilişkilerinin olduğunu dile getiren Muhassıloğlu, herhangi bir kod isim kullanmadığını savundu.

Tutuklu sanıklardan Mustafa Kuşçu ise hakkındaki iddiaları reddederek, "Adnan Hoca ve arkadaşlarım hakkında iftira atmadığım için ceza alacaksam verilecek her cezaya razıyım." dedi.

İlk operasyondan sonra "örgüt üyesi olmak" suçundan aranan sanık Turgut Aksu'nun evinde bulunması üzerine gözaltına alınarak hakkında dava açılan sanık İpek Esra Uçar da savunma yaptı.

Tutuklu sanık Uçar, erkek arkadaşı olan Turgut Aksu ile birlikte yaşadıklarını anlatarak, Adnan Oktar'ın yanındaki kişilerden bazılarıyla Aksu aracılığıyla tanıştığını söyledi.

Aksu'yu elbise dolabında sakladığı iddiasını kabul etmediğini belirten Uçar, herhangi bir örgüt bağının da olmadığını savundu.

Sanık savunmalarının ardından Mahkeme Başkanı Mehmet Galip Perk, duruşma salonuna maskesiz kimsenin alınmayacağını söyleyerek, gerekli tedbirlerin arttırılması için ilgili yerlere yazı yazacaklarını ifade etti.

Duruşma, sanık savunmalarına devam edilmek üzere yarına ertelendi.

Adnan Oktar, Aksu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 03:01 Kaynak: AA

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