"AFAD Acil" mobil uygulaması için kamu spotu hazırlandı - Son Dakika
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"AFAD Acil" mobil uygulaması için kamu spotu hazırlandı

23.03.2022 17:49
"AFAD Acil" mobil uygulaması için kamu spotu hazırlandı

İçişleri Bakanlığı tarafından afet durumlarında mümkün olan en fazla kişiye ulaşılması ve daha fazla hayat kurtarılması amacıyla geliştirilen "AFAD Acil" mobil uygulaması için kamu spotu hazırlandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından afet durumlarında mümkün olan en fazla kişiye ulaşılması ve daha fazla hayat kurtarılması amacıyla geliştirilen "AFAD Acil" mobil uygulaması için kamu spotu hazırlandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, vatandaşların afet öncesinde, anında ve sonrasındaki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirilen "AFAD Acil" mobil uygulamasından tüm iOS ve Android kullanıcıları yararlanabiliyor. Uygulama App Store ve Google Play üzerinden cep telefonlarına indirilebiliyor.

Afet durumlarında mümkün olan en fazla kişiye ulaşılması ve daha fazla hayat kurtarılması amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen uygulama, yerli ve milli bir yazılım olarak öne çıkıyor. Uygulama ile "tek tuşla acil çağrı", "en yakın toplanma alanı" ve "afet eğitim videoları" gibi özelliklere kolaylıkla ulaşılabiliyor.

"Tek tuşla acil çağrı" özelliği

Uygulamadaki "tek tuşla acil çağrı" fonksiyonu, depremler başta olmak üzere afetlerde karşılaşılan iletişimin kesilmesi sorununu ortadan kaldırıyor. Bu fonksiyon acil çağrı görüşmesinin internet üzerinden yapılabilmesine ve konum servisleriyle arayan kişinin bulunduğu noktanın tespit edilmesine olanak sağlıyor. Uygulama sayesinde GSM hatlarında oluşabilecek yoğunluğun önüne geçilmesi hedefleniyor.

"En yakın toplanma alanı" özelliği

Afetin ilk saatlerinde vatandaşların, tehlike ve risklerden uzak, güvenli şekilde bir araya gelebilecekleri toplanma alanları da "AFAD Acil" mobil uygulamasının ana ekranında bulunan harita üzerinde gösteriliyor.

Vatandaşlar, uygulama üzerinden kendilerine en yakın toplanma alanına ve yol tarifine ulaşabiliyor.

Toplumda afet farkındalığının artırılması amacıyla "www.hazirol.gov.tr" sitesinde yayınlanan eğitim videolarına da mobil uygulama üzerinden erişilebiliyor.

Uygulama için kamu spotu hazırlandı

İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen"AFAD Acil" mobil uygulaması için kamu spotu da hazırlandı.

Kamu spotunda depremin ardından enkaz altında kalan bir çocuğun mobil uygulama üzerinden AFAD ekiplerine ulaştığı ve kurtarıldığı anlar yer alıyor.

YORUMLAR
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İçişleri Bakanlığı, Kamu, AFAD, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'AFAD Acil' mobil uygulaması için kamu spotu hazırlandı - Son Dakika


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