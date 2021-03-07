AFAD: "Afetlerde ilk 6 saatte aracınızla yolları meşgul etmeyin" - Son Dakika

AFAD: "Afetlerde ilk 6 saatte aracınızla yolları meşgul etmeyin"

07.03.2021 12:23

AFAD: "Afetlerde ilk 6 saatte aracınızla yolları meşgul etmeyin" Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Deprem Haftası sebebiyle yayınladığı basın açıklamasında, "Afetlerde ilk 6 saatte aracınızla yolları meşgul etmeyin" ifadelerine yer verdi.

AFAD: "Afetlerde ilk 6 saatte aracınızla yolları meşgul etmeyin"

ANKARA - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Deprem Haftası sebebiyle yayınladığı basın açıklamasında, "Afetlerde ilk 6 saatte aracınızla yolları meşgul etmeyin" ifadelerine yer verdi.

AFAD'ın yaptığı açıkalamada depreme hazırlığın önemi vurgulanırken, "Ülkemiz topraklarında tarih boyunca büyük acılara neden olan depreme, her yıl 1-7 Mart 'Deprem Haftası' ile dikkat çekiliyor. AFAD, vatandaşları, Deprem Haftası'nı depreme hazırlıkla değerlendirmeye çağırıyor. Depremlerde kayıpların bir daha yaşanmamasında, kamu kurumlarının aldığı önlemlerin yanı sıra vatandaşların alacağı tedbirler de büyük önem taşıyor. Afet ve acil durumlarda en önemli konulardan biri de afet anı ve hemen sonrasında yolların acil yardım ekiplerinin geçişi için açık olmasıdır. Bu yüzden vatandaşlarımız, deprem sonrası acil yardım ekiplerin hızlı geçişi için yolları boş bırakmalıdır. Vatandaşlar depremden hemen sonra, deprem öncesi e-devlet üzerinden bilgisini öğrendiği en yakın Toplanma Alanlarına yürüyerek gitmelidir. Vatandaşlar, SMS ve internet tabanlı hatlar üzerinden yakınlarına güvendeyim mesajı atmalıdır" ifadelerine yer verildi.

AFAD, vatandaşların depreme araç içerisinde yakalanması durumunda ise alınacak önlemleri şu şekilde sıraladı:

"Yolda seyir halindeyseniz yavaşça ve dikkatli bir şekilde aracınızı yolun kenarına çekin ve durun. Elektrik direkleri ve kablolarından ve diğer tehlikelerden uzak bir yer seçin. Sarsıntı bitene kadar araç içinde kalın. Sarsıntıdan sonra araç kullanmaya devam etmeniz halinde, yoldaki olası hasarlara karşı tetikte olun. Üst geçitlerde, köprü altlarında ya da üzerinde veya tünel içinde durmayın. Bu gibi yerlere girmek üzereyseniz, girmeden önce; çıkmak üzereyseniz, çıktıktan sonra durmaya çalışın."

2021 Afet Eğitim Yılı

Toplumda afet farkındalığının geliştirilmesi, afet risk azaltma ve önlem alma konusunda davranış değişikliği oluşturulması amacıyla 2021 yılı 'Türkiye Afet Eğitim Yılı' ilan edildi. Bu özel yıl, Afet Bilgisi Hayat Bilgisi şiarıyla toplumun tüm kesimlerinin afet farkındalık eğitimleri almasını amaçlıyor.

AFAD: Afetlerde ilk 6 saatte aracınızla yolları meşgul etmeyin
AFAD: Afetlerde ilk 6 saatte aracınızla yolları meşgul etmeyin
AFAD: Afetlerde ilk 6 saatte aracınızla yolları meşgul etmeyin
AFAD: Afetlerde ilk 6 saatte aracınızla yolları meşgul etmeyin

Türkiye, Deprem, AFAD, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AFAD: 'Afetlerde ilk 6 saatte aracınızla yolları meşgul etmeyin' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Younes Belhanda, Sivasspor maçının ardından TT Stadı'nın zeminini eleştirdi Survivor'den diskalifiye edilen Emin Günenç'in yeni adresi belli oldu Dünyanın ilk ve en pahalı tweetini Türk iş insanı Sina Estavi satın aldı Dini nikahlı eşinin sevgilisi tarafından kurşunların hedefi oldu Son Dakika: Türkiye'de 7 Mart günü koronavirüs nedeniyle 65 kişi vefat etti, 11 bin 187 yeni vaka tespit edildi Bakan Koca paylaştı! İşte geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan iller Meteoroloji'den İstanbul dahil 19 il için sarı uyarı 2 gündür kayıp olan mühendis, ormanlık alanda kafasına poşet geçirilmiş halde bulundu
Fatih Terim, Sivasspor maçı sonrası hakemleri eleştirdi Fatih Terim, Sivasspor maçı sonrası hakemleri eleştirdi         
22:04
92 yaşındaki kadını öldüren şahsın elindeki 3 hilal dövmesine Bahçeli'den yorum: Araştırılması hayati bir zorunluluk 92 yaşındaki kadını öldüren şahsın elindeki 3 hilal dövmesine Bahçeli'den yorum: Araştırılması hayati bir zorunluluk         
21:40
Sivasspor'da Tyler Boyd: Beşiktaş için de çok önemliydi Sivasspor'da Tyler Boyd: Beşiktaş için de çok önemliydi         
21:24
Güvercin uçurmak için çatıya çıkan genç, aşağı düşüp hayatını kaybetti Güvercin uçurmak için çatıya çıkan genç, aşağı düşüp hayatını kaybetti         
20:18
Markette 5 yaşındaki çocuk ve annesini taciz eden sapık serbest bırakıldı, musallat olunca mahalleli dövdü Markette 5 yaşındaki çocuk ve annesini taciz eden sapık serbest bırakıldı, musallat olunca mahalleli dövdü         
19:18
Diyarbakır'da feci kaza: 2'si çocuk 5 ölü, 3 yaralı Diyarbakır'da feci kaza: 2'si çocuk 5 ölü, 3 yaralı         
18:43
Galatasaray zirve yolunda yara aldı! Sarı-kırmızılılar sahasında Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı Galatasaray zirve yolunda yara aldı! Sarı-kırmızılılar sahasında Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı         
17:55
Silikonlarını yenileten Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cüretkar pozlarıyla nefes kesti Silikonlarını yenileten Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cüretkar pozlarıyla nefes kesti         
17:29
Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın törende giydiği ayakkabı alay konusu oldu Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın törende giydiği ayakkabı alay konusu oldu         
15:10
10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi 10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi         
14:34
Ziya Selçuk hakkındaki istifa iddialarına MEB'den jet yalanlama: İtibar etmeyiniz Ziya Selçuk hakkındaki istifa iddialarına MEB'den jet yalanlama: İtibar etmeyiniz         
14:11
Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu silahı incelerken kendini vurdu Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu silahı incelerken kendini vurdu         
13:08
Saçı çıkmayan Karadenizli, çözümü kafasını buzağıya yalatmakta buldu Saçı çıkmayan Karadenizli, çözümü kafasını buzağıya yalatmakta buldu         
12:33
Haritada kırmızıya boyanan Aksaray'da tam kapanma uygulandı! Kent sessizliğe büründü Haritada kırmızıya boyanan Aksaray'da tam kapanma uygulandı! Kent sessizliğe büründü         
10:33
92 yaşındaki kadın, 23 yaşındaki komşusu tarafından cinsel saldırıya uğrayıp boğularak öldürüldü 92 yaşındaki kadın, 23 yaşındaki komşusu tarafından cinsel saldırıya uğrayıp boğularak öldürüldü         
09:52
Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar         
23:03
Yüreği el vermediği için sokaktan evine alıp yardım ettiği kadını ölü buldu Yüreği el vermediği için sokaktan evine alıp yardım ettiği kadını ölü buldu         
21:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2021 22:13:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AFAD: "Afetlerde ilk 6 saatte aracınızla yolları meşgul etmeyin" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei