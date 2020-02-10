AFAD gönüllülerine çığ eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel AFAD gönüllülerine çığ eğitimi - Son Dakika

AFAD gönüllülerine çığ eğitimi

6 saat önce

Muş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) gönüllülere yönelik çığ eğitimi programı düzenlendi.

Muş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) gönüllülere yönelik çığ eğitimi programı düzenlendi.

AFAD Gönüllülük Projesi kapsamında Güzeltepe Kayak Merkezi'nde düzenlenen programda AFAD gönüllülerine afet öncesinde, esnasında ve sonrasında ihtiyaç duyulan sağlık, beslenme, psikososyal destek, barınma ve arama kurtarma konularında eğitim verildi.

AFAD personeli Ayhan Çelik, yaptığı konuşmada, olası bir çığ esnasında arama kurtarma çalışmalarının nasıl yapılacağını uygulamalı olarak AFAD gönüllülerine anlattıklarını söyledi.

Eğitimleri uzman personellerin verdiğini belirten Çelik, "Burada temel amacımız olası bir çığa maruz kalan kazazedeye hangi şartlarda hangi teknikler uygulayarak güvenli bir şekilde en seri nasıl ulaşılacağını sahada uygulamalı olarak gönüllü üyelerimize anlattık. Teoride ve pratikte bunu uygulama yoluna giderek daha güzel bir şekilde olası çığlara müdahale etmek için eğitimlerimizi güvenli bir şekilde tamamladık." dedi.

Eğitime katılan gönüllülerden Mehmet Can Alkaş da doğal afetlere maruz kalan insanlara yardımcı olmak için AFAD gönüllüsü olduğunu ve bunun için eğitimlere katıldığını ifade etti.

AFAD gönüllülerine çığ eğitimi

Kayak Merkezi, AFAD, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

5 şehit sonrası Milli Savunma Bakanlığı harekete geçti: 101 Rejim unsuru etkisiz hale getirildi
Koronavirüse savaş açan Çin Devlet Başkanı Şi Chimping, maske takıp sokağa indi Sulama kanalına düşen otomobilde ağır yaralanan Meryem öğretmen, hayatını kaybetti Belediye Başkan Yardımcısı, zimmet soruşturmasında gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri
20:03 Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la olan ilişkisini itiraf etti: Her şey gördüğünüz gibi
19:44 Saba Tümer, "Beckham'la aynı yatakta yattı" haberlerine isyan etti
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı
15:29 Türkücü Ferman Toprak, Merve Özbey'in düğününde havaya dolar saçtı
14:39 Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından peş peşe dans videolarını paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 20:15:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AFAD gönüllülerine çığ eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]