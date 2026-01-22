Afet Platformu\'ndan Eğitimli Gönüllü Ağı

Türkiye'nin afet yönetimi alanında faaliyet gösteren 65 sivil toplum örgütü tarafından oluşan Afet Platformu, "Afet Risk Yönetiminde Sivil Toplumun Kapasitesinin Desteklenmesi" projesinin sonuç toplantısını İstanbul'da gerçekleştirdi.

Beşiktaş'taki bir otelde yapılan toplantıya, çeşitli kamu kurumları, özel sektör, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı.

Projenin sunumunu yapan Afet Platformu Genel Sekreteri Sevim Kahraman, birlikte çalıştıkları sivil toplum kuruluşlarıyla afetlere müdahalede hız ve etkin koordinasyonu artırmak amacıyla ortak çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Afet müdahalesinde nitelikli insan kaynağının önemine dikkati çeken Kahraman, platform tarafından yürütülen eğitim faaliyetleri kapsamında 26 farklı teknik başlıkta hazırlanan programlarla 804 kişiye eğitim verildiğini bildirdi.

Kahraman, afet sahasında görev alacak tüm personel ve gönüllülerin aynı etik ilke ve standartlar çerçevesinde hareket etmesini sağlayacak bir akreditasyon zemini oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Toplum Gönüllüleri Vakfının afet gönüllülüğü alanında geliştirdiği eğitim içerikleri sayesinde Türkiye'nin 41 iline yayılan 1161 eğitimli gönüllüye ulaşıldığını aktaran Kahraman, yetiştirilen uzman eğitmenlerle birlikte yerel kapasitenin güçlendirildiğini vurguladı.

Temel İhtiyaç Derneği Genel Müdürü Nil Tibukoğlu, Afet Platformu olarak tamamladıkları bir yıllık proje dönemini Türkiye'de afet yönetimi kapasitesinin standartlaşması yönünde atılmış stratejik bir adım olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği Genel Koordinatörü Tezcan Eralp Abay, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından afet yönetiminde koordinasyonun ne denli hayati olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını dile getirdi.

"Afet olmadan afet konuşuyorsak doğru bir yerdeyiz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Daire Başkanı Gülşah Alakara Özcan ise afetlerde gönüllü bulmanın zorluklarına dikkati çekti.

Afet sahasında sunulan hizmetlerin sürdürülebilir olabilmesi için kamu kurumlarıyla işbirliğinin önemine vurgu yapan Özcan, verilen hizmetlerin sahanın gerçek ihtiyaçlarını karşılaması ve uzun soluklu olabilmesi için sürdürülebilirliğin kamunun desteğiyle sağlanabileceğini belirtti.

Afet alanında çalışan daha fazla kurum, kuruluş ve nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Özcan, "Afet olmadan afet konuşuyorsak doğru bir yerdeyiz." dedi.

Avrupa Birliği Delegasyonu Enerji ve İklim Değişikliği Program Sorumlusu Ateşe Christian Ballaro da sivil toplumun afetlerin en ön cephesinde yer aldığına işaret etti.

Kurumların bir araya gelmesinin önemine değinen Ballaro, Afet Platformunun sivil toplum örgütleri ile kamu kurumları arasında önemli köprü görevi üstlendiğini ve gelecekteki afetlere hazırlık adına önemli bir adım atıldığını kaydetti.

Proje hakkında

"Afet Risk Yönetiminde Sivil Toplumun Kapasitesinin Desteklenmesi" projesi, Avrupa Birliği'nin finansal desteği ve Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) Derneğinin koordinasyonuyla hayata geçirildi. Projenin yürütücülüğünü Hayata Destek Derneği, İhtiyaç Haritası, Temel İhtiyaç Derneği ve Toplum Gönüllüleri Vakfı üstlendi.

Proje kapsamında 450'den fazla kaynak incelenerek afet sonrası müdahalelerde iyileştirilebilecek alanlar ve hassas grupların ihtiyaçları belirlendi. Farklı afet senaryolarıyla gerçekleştirilen tatbikatlar ve deneyim paylaşım atölyeleri sayesinde üye kurumlar arasında ortak dil ve yüksek koordinasyon becerisine sahip bir sivil toplum ağı güçlendirildi.

Etkileşimli risk haritaları, gönüllüler haritası, WhatsApp, Chatbot gibi dijital araçlar geliştirilerek sahadan anlık veri toplanması, hızlı ve veriye dayalı karar alma ile daha etkili müdahale süreçleri desteklendi.

Hayata Destek Derneği öncülüğünde yürütülen hedefli eğitim ve kapasite güçlendirme çalışmalarıyla, afet hazırlığı ve müdahalesine yönelik ortak ve sürdürülebilir bir öğrenme alanı oluşturuldu.

Toplum Gönüllüleri Vakfının çalışmalarıyla Türkiye genelinde yaygın bir genç gönüllü ağı kurulurken, gönüllülüğün güvenli ve standartlara dayalı yürütülmesi için eğitim materyalleri ve politika belgeleri hazırlandı.